"Россия сейчас, как я вижу, находится на самом пике (заболеваемости коронавирусом), мы последние несколько дней видим, что есть тренд снижения, надеемся, что это будет продолжаться, но надо ждать", — сказала Вуйнович на пресс-конференции в среду.

Она также заявила, что в стране наблюдаются высокие показатели смертности, данные по которой идут через две недели после зафиксированных случаев, поэтому "эта нагрузка еще будет видеться, это очень серьезная статистика, мы обеспокоены этим".

По ее словам, необходимо повысить уровень вакцинации среди старшего поколения.

Отвечая на вопрос о том, как повлияло на ситуацию введение нерабочих дней в России, она отметила: "Мы надеемся, что эффект этих нерабочих дней будет таким, каким он и был запланирован, это значит разобщить людей и остановить перенос вируса между людьми".

При этом она подчеркнула, что в России не было "жесткого локдауна".

Нерабочие дни в России были введены указом президента РФ Владимира Путина с 30 октября по 7 ноября.