"Каждый год Управление делами президента РФ организует поиски главного символа нового года. В этом году Соборную площадь Московского Кремля украсит 90-летняя ель, найденная в деревне Новопареево городского округа Щёлково", — сказала "Интерфаксу" официальный представитель УДП Елена Крылова.

Она отметила, что "поиски проводились несколько месяцев в лесничествах Подмосковья, и среди десятка претенденток победила именно 90-летняя новогодняя красавица из Щелковского района". Её высота составила около 28 м, диаметр ствола — 56 см, а размах нижних ветвей — порядка 10 метров.

По словам Крыловой, "отбор проходил в соответствии со строгими параметрами: форма, объем хвои, состояние лап, внешний вид". "К тому же она должна быть легкодоступной для спила и подготовки к переезду в центр Москвы", — уточнила она

Спил и прибытие ели на Соборную площадь Московского Кремля планируется в середине декабря, добавила представитель УДП.