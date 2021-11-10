"В период с 3 по 7 ноября в оздоровительном учреждении заболели 43 ребенка. При лабораторном обследовании детей выявлены возбудители респираторной группы — грипп А (H3N2), аденовирусы, риновирусы", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что все дети выписаны из санатория 7 ноября. При обследовании персонала санатория данные возбудители обнаружены не были.

В Роспотребнадзоре также подчеркнули, что организация превысила максимально возможное число пациентов: 122 человека вместо положенных 120.

"В учреждении допускается совмещение работы сотрудников одновременно в разных группах. Охват сотрудников вакцинацией против гриппа недостаточен (76% при необходимых 90%). Кроме того, при выписке детей с признаками ОРВИ не переданы данные в медорганизации по месту жительства, не переданы экстренные извещения на случаи заболевания", — добавили в ведомстве.

Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Ранее сообщалось, что прокуратура организовала проверку после обращения за медицинской помощью 43 детей с признаками инфекции, находившихся на лечении в санатории.