В ведомстве отметили, что все дети выписаны из санатория 7 ноября. При обследовании персонала санатория данные возбудители обнаружены не были.
В Роспотребнадзоре также подчеркнули, что организация превысила максимально возможное число пациентов: 122 человека вместо положенных 120.
"В учреждении допускается совмещение работы сотрудников одновременно в разных группах. Охват сотрудников вакцинацией против гриппа недостаточен (76% при необходимых 90%). Кроме того, при выписке детей с признаками ОРВИ не переданы данные в медорганизации по месту жительства, не переданы экстренные извещения на случаи заболевания", — добавили в ведомстве.
Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Ранее сообщалось, что прокуратура организовала проверку после обращения за медицинской помощью 43 детей с признаками инфекции, находившихся на лечении в санатории.