"Всего субсидии по ней (по программе — ИФ) получили больше 13 тыс. московских предпринимателей. В топ-10 категорий малого бизнеса по количеству поданных заявок вошли кафе, гостиницы, интернет-магазины, салоны красоты и стоматологические клиники", — сказала Сергунина, ее слова привели в среду в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Программу как дополнительную меру поддержки столичного бизнеса в условиях пандемии начали реализовать весной 2021 года. Завершилась она в конце октября. В рамках инициативы представители малого бизнеса могли рассчитывать на размещение рекламы в сервисах "Яндекса" за 10% ее стоимости. Пользоваться услугой могли предприятия или индивидуальные предприниматели, имеющие офлайн-магазин или пункт самовывоза.