Соответствующие изменения внесены в указы губернатора края о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Предложения по корректировке документов в адрес главы региона направил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

"Согласно изменениям с 15 ноября будет расширена система предоставления QR-кодов. Теперь без сертификата о прививке или справки о перенесенной болезни нельзя будет зайти в организации общественного питания, музеи и библиотеки, салоны красоты, косметические и массажные салоны, парикмахерские, СПА-салоны (за исключением учреждений медицины). Также с 15 ноября без этих документов нельзя будет посещать выставки и конгрессные мероприятия", — говорится в сообщении.

Кроме того, QR-код о прививке или справки о перенесенном коронавирусе будет необходимо предоставлять при заселении в гостиницы, дома и базы отдыха, пансионаты и иные подобные объекты, оказывающие гостиничные услуги.

Такие же ограничения будут действовать при входе в бассейны, фитнес-центры, фитнес-залы, спортивные залы и другие объекты для оказания услуг населению по занятию физической культурой и спортом.

"На все перечисленные объекты спорта также накладываются уже существующие дополнительные ограничения — индивидуальные и групповые занятия должны проходить в группах не более 20 человек, в целом загрузка объектов не должна превышать 50% от общей пропускной способности. Указанные ограничения не распространяются на спортсменов, тренеров и иных специалистов, участвующих в официальных спортивных и физкультурных мероприятиях",- уточняется в пресс-релизе.

С 15 ноября в крае также вводится режим самоизоляции для невакцинированных жителей старше 60 лет. Покидать место жительства они могут только в случаях особой необходимости. Например, для поездки на работу, выгула домашних животных или посещения родственников.

Работников старше 60 лет и людей, имеющих хронические заболевания, рекомендовано перевести на дистанционную работу (в течение четырех недель) для проведения вакцинации. До 13 ноября правительством края будет утвержден список хронических заболеваний, которые являются основанием для перевода сотрудников на дистанционную работу.

Работодателям рекомендовано допускать к работе сотрудников при наличии у них сведений о проведении полного курса вакцинации или о перенесенном заболевании COVID-2019 с соблюдением требований действующего законодательства.

Как сообщалось, власти региона продлили на неопределенный срок до улучшения эпидемиологической обстановки действие системы QR-кодов, введенной в крае для снижения заболеваемости COVID-19.

Краевые власти также запретили вход в ТРЦ и организации общественного питания (за исключением обслуживания на вынос) детей и подростков до 18 лет без сопровождения родителей или их законных представителей.