По мнению членов совета, это решение — обоснованное, так как принято для защиты здоровья и соблюдения прав и свобод человека.

При этом, они выступили против предоставления доступа руководителей учебных заведений к данным о вакцинации учащихся, сочтя это "непропорциональным посягательством на право на личную жизнь".

В начале августа Конституционный совет Франции одобрил законопроект о расширении зоны применения "санитарных пропусков", в том числе для посещения ресторанов и поездок на поездах и самолетах внутри страны. Этот законопроект, предусматривающий, в частности, обязательную вакцинацию сотрудников медицинских учреждений, ранее был одобрен обеими палатами французского парламента.

Изначальное предполагалось, что эти меры будут действовать до 15 ноября.

С 9 августа во Франции нужно предъявлять "санитарный паспорт", в частности, при посещении ресторанов, кафе, в транспорте (за исключением городского общественного транспорта). В "паспортах" должно быть указано, что человек либо вакцинирован от COVID-19, либо недавно сдал отрицательный тест на коронавирус.

Этот законопроект вызвал широкую волну недовольства во Франции и массовые протесты во многих городах страны. Противники данной инициативы считают, что власти нарушают базовые права не прошедших вакцинацию граждан, ограничивая их передвижения. Во французской оппозиции считают, что правительству, как минимум, следовало повременить с новыми ограничениями.