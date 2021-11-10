"Внести дополнительные категории (группы) граждан в перечень подлежащих иммунизации: деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы, общежития, хостелы); доставка населению продовольственных, непродовольственных товаров, продукции общественного питания", — говорится в постановлении.

Для этих категорий установлены особые сроки вакцинации: до 17 декабря им необходимо привиться первым компонентом или однокомпонентной вакциной, до 17 января 2022 года — вторым компонентом вакцины.

Работодатели должны будут отстранить от работы, перевести на дистанционный режим работы граждан из этих дополнительных профессиональных категорий, не имеющих ни одной прививки против коронавирусной инфекции, с 17 декабря, не прошедших полный курс вакцинации — с 17 января 2022 года.

Как сообщалось, 12 октября вышло постановление главного санитарного врача Новосибирской области о вакцинации от COVID-19 чиновников, сотрудников торговли, ЖКХ и ряда других отраслей, которым необходимо привиться до 21 ноября первым компонентом вакцины, в срок до 21 декабря — завершить полный курс вакцинации.

При нарушении одного из этих условий сотрудник подлежит отстранению от работы и переводу на дистанционный режим труда.

Также сообщалось, что с 12 ноября в регионе требование о наличии QR-кода обязательно при посещении объектов общественного питания и объектов, где проводятся конгрессы, выставочные мероприятия.

С общепита сняты ограничения на работу в ночное время (с 23:00 до 06:00). Клиентам не требуется QR-код при доставке заказов, обслуживании "на вынос", оказании услуг общепита на территории аэропорта, железнодорожных вокзалах, автовокзалах, АЗС, а также столовых и других предприятиях, обеспечивающие питание сотрудников организаций.

Проведение мероприятий в выставочных залах, прием и размещение постояльцев на базах отдыха, в санаторно-курортных организациях с количеством посетителей более 100 человек также допускается при наличии у них действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации, сертификата на бумажном носителе, отрицательного результата ПЦР-теста или справки, подтверждающей, что гражданин перенес COVID-19 не более полугода назад.

QR-коды в Новосибирской области необходимы для посещения культурных и спортивных учреждений с числом зрителей более 100 человек с 30 октября. До конца года в регионе продлен режим повышенной готовности с "масочным режимом" в общественных местах, социальной дистанцией и ограничениями на массовые мероприятия.