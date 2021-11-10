Новый поезд дополнит существующие туристические экскурсионные проекты, реализуемые сторонами совместно.

"Подобный график движения для поезда дальнего следования сообщением Москва — Великий Устюг мы проработали впервые. Нам удалось на четыре часа сократить время поезда в пути — до 18 часов вместо 22. Предварительно мы выбрали четыре даты отправления состава, а при наличии спроса планируем включить поезд в постоянный график", — сообщил заместитель генерального директора "РЖД" Дмитрий Пегов.

"Мороз-экспресс" стартует из Москвы 3, 4, 5 и 8 января в 16:15. В Великий Устюг поезд прибудет на следующий день в 10:00.

В течение дня пассажиры смогут побывать в вотчине Деда Мороза, посетить экскурсионные программы, погулять по историческому городу. В обратный путь состав отправится в 18:00 и уже в 10:13 вернется в столицу.

Ранее сообщалось, что с 12 ноября РЖД начнет круизный проект по маршрутам "Москва — Великий Устюг — Кострома — Москва" и "Санкт-Петербург — Великий Устюг — Вологда — Санкт-Петербург".