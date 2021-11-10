По итогам совещания Минтрансу, ФАС, Минфину, Минпромторгу и другим заинтересованным организациям было поручено проработать вопрос о целесообразности создания такой компании и источниках ее финансирования. Доклад в правительство по этому вопросу должен быть представлен к 30 ноября.

Представитель вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко (председатель правкомиссии) подтвердил газете обсуждение инициативы. Он уточнил, что пока о формате и деталях реализации говорить преждевременно, поскольку вопрос анализируется в ведомствах. В целом, по его словам, предложение заслуживает проработки, но его целесообразность надо подтвердить.

Сейчас в России основной объем туристических (круизных) перевозок по внутренним водным путям осуществляют частные компании "Водоходъ", "Мостурфлот", "Инфофлот", "Донинтурфлот", "Пассажирский флот", "Спутник-Гермес" и другие. Они эксплуатируют около 80 круизных судов. Транспортная стратегия России предполагает, что к 2035 г. объем перевозок пассажиров по внутренним водным путям может достичь 21 млн человек в год. Это на 90% выше, чем в "доковидном" 2019 году.

Генеральный директор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров считает, что создание пассажирской судоходной госкомпании в сегментах пассажирских перевозок и круизов целесообразно. "Это позволит в партнерстве с крупнейшими лизинговыми компаниями ускорить обновление флота за счет крупносерийного строительства судов с высоким уровнем локализации", — полагает он.