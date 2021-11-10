"С 15 ноября посещать организации культуры, спорта, общественного питания и торговли, имеющие развлекательно-досуговую инфраструктуру (...), салоны красоты, СПА, парикмахерские, массажные салоны, солярии, бани, сауны, гостиницы, туристические базы и другие объекты возможно при предъявлении действующего QR-кода, сертификата о прививке, справке о медотводе, отрицательного результата ПЦР-теста", — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что для проверки кода или справки необходим документ, удостоверяющий личность.

"Как мы и ожидали, после праздников обращений в поликлиники стало больше, возросло количество вызовов скорой и госпитализации в стационар. За сутки количество свободных коек сократилось на 90, развернуто 4000 коек, занято 3215. У нас есть резерв коек, система здравоохранения готова к работе, однако, чтобы не доводить ситуацию до локдауна, лучше своевременно ввести локальные ограничения", — цитирует пресс-служба зампреда правительства региона Алексея Цигельника.

По последним данным, всего в Кемеровской области зафиксировано 66 тыс. 160 случаев COVID-19, выздоровели 62 тыс. 511 человек, умерли — 1 тыс. 497.