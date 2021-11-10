«Период «нерабочих дней» с 30 октября по 7 ноября 2021 года, совпавший с ноябрьскими праздниками, сопровождался практически ажиотажным спросом на зарубежные туры. На фоне вводимых в регионах ограничений россиянам было проще уехать за рубеж, где помимо сертификатов вакцинации принимаются справки с отрицательным результатом ПЦР-теста, или в страны, где тесты не нужны в принципе. По данным турагентств, из общего количества проданных в России туров с заездами в период 29 октября – 4 ноября на поездки в Египет пришлось 50% всех продаж. Турция с 19% от всех реализованных турпакетов – на втором месте», — сообщили в АТОР.

Третье место делят Доминикана и ОАЭ (по 9%), у Кубы и России – по 3,5%. Далее в ТОП-10 в порядке убывания – Мексика, Сейшелы, Мальдивы, Кипр и Венгрия.

В АТОР также сообщили, что интерес организованных туристов к покупке туров по России в этот период существенно упал, что связано, в том числе, с антиковидными ограничениями в регионах. При этом данные о поездках самостоятельных туристов по своей стране в эту статистику не вошли.

В 2019 и 2020 годах лидером по числу зарубежных поездок россиян на ноябрьские праздники была Турция.