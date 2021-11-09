«В ходе брифинга 8 ноября официальный представитель правительства Греции Я.Иконому подтвердил, что в Греции признаются иностранные сертификаты о вакцинации, в том числе российские, независимо от возможности считывания QR-кода с помощью приложения проверки сертификатов», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Как сообщает CNN Греция, иностранные туристы, в том числе и россияне, во время отдыха в Греции столкнулись с проблемой считывания QR-кода с помощью приложения проверки сертификатов. Из-за этого путешественники не могут посещать кафе и рестораны в закрытых помещениях, а также некоторые туристические достопримечательности.

По словам генерального секретаря первичной медико-санитарной помощи Мариоса Фемистоклеуса, граждане могут показать бумажную версию сертификата о вакцинации, и ее обязательно примут.