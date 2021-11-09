Круизные теплоходы заходили в Ярославль, Рыбинск, Тутаев, Углич и Мышкин более 1,5 тыс. раз.

Как отметил и. о. директора департамента туризма Ярославской области Владимир Лысенко, интерес со стороны путешественников к круизам по Волге связан с тем, что этот удобный и познавательный вид отдыха дает возможность получить множество ярких впечатлений, не выходя из зоны комфорта.

По мнению и. о. председателя регионального правительства Ярославской области Максима Авдеева, несмотря на востребованность этого вида туризма, круизной отрасли требуются действенные механизмы поддержки.