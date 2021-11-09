Полеты будут выполняться один раз в неделю (по понедельникам) на самолетах A320neo.

Ранее сообщалось, что S7 с 15 ноября возобновит прямые рейсы по маршруту Владивосток-Пхукет (Таиланд).

С 1 сентября в список вакцин, с которыми можно въезжать в разрешенные регионы Таиланда без карантина, был добавлен российский "Спутник V". Оперштаб правительства РФ по предупреждению распространения коронавируса в октябре разрешил перевозчикам выполнять регулярные рейсы в Таиланд. Авиакомпании смогут совершать в Бангкок и на Пхукет по два рейса в неделю из Москвы и по одному рейсу в неделю из аэропортов России, из которых можно летать за рубеж.

S7 — одна из крупнейших российских авиакомпаний, базируется в московском "Домодедово" и новосибирском "Толмачево".