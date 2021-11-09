"Более 10 дней национальный парк не принимал организованные туристические группы из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Калининградской области. В это время был закрыт и музейный комплекс "Визит-центр национального парка", который могли бы посещать самостоятельные туристы, для которых пребывание на косе не запрещалось", — сказала Большакова.

С 9 ноября национальный парк вновь можно посещать в составе туристических групп и по многоразовым абонементам-пропускам, которые есть у многих местных любителей экологического туризма. С 10 ноября возобновит работу и музейный комплекс, отметила пресс-секретарь.

"Однако, это открытие косы вновь обусловлено жесткими мерами по коронавирусу. Посещение Визит-центра и экскурсионное обслуживание организованных туристов возможно только при наличии у них действующего QR-кода. Туристические компании, сотрудничающие с нацпарком, полностью готовы к этому требованию, так как уже давно работают в данном режиме", — сказала Большакова.

Она добавила, что заявки от турфирм на экскурсии уже начали поступать в нацпарк. Популярность Куршской косы у приезжих россиян сегодня бьет все рекорды.

"В этом году с мая по конец сентября Куршская коса приняла более 3 тыс. туристических групп, в которых насчитывалось свыше 80 тыс. человек. Это в 2 раза больше, чем за весь 2020 год. Также нас посетили более 500 тыс. человек на личном автотранспорте, а посетителей, прибывших на рейсовых автобусах, мы пересчитать не можем", — заключила собеседница агентства.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.