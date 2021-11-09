"Будем смотреть за дальнейшим развитием ковидной ситуации. Эта неделя для нас считаем будет принципиальной, посмотрим в конце недели какие будут показатели и уже на основании анализа будем принимать решения по дальнейшем мерам", — сказал Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Он выразил надежду на то, что ситуация с коронавирусом будет "более-менее стабильная".

По данным оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19 в Москве за сутки выявлено более 5,2 тыс. случаев заболевания коронавирусом, умерли 95 человек. Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.

14 октября мэр столицы Сергей Собянин заявил о сложности осенней волны пандемии COVID-19. Спустя пять дней в городе ввели еще ряд ограничений. В их числе — домашний режим для пожилых москвичей, перевод на удаленный формат работы трети штата столичных компаний, доведение доли вакцинированных среди сотрудников предприятий "контактных" сфер до 80%.

21 октября московские власти объявили о вводе режима нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.

3 ноября Собянин отметил, что ситуация с COVID-19 стабилизируется, нерабочие дни продлеваться не будут.

8 ноября в городе завершился режим нерабочих дней, столица продолжила жить с рядом ограничений. Масочный режим остается обязательным в общественных местах и на транспорте.