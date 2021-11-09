Согласно пресс-релизу Hilton, управлением гостиницы неподалеку от района Аркадия будет заниматься кипрская Millennium Hospitality. Новый отель станет частью сети Hilton Hotels & Resorts.

"Мы видим возможности расширения в Украине, к нашему портфелю помимо Hilton Kyiv присоединятся две гостиницы. Растущий международный интерес к Одессе и стабильный внутренний спрос делают Hilton Odessa важным дополнением к нашему европейскому портфелю. Мы рады сотрудничать с Gefest Group и представить наш бренд на юге Украины", — цитируется в сообщении старший вице-президент по развитию Hilton в Европе, Ближнем Востоке и Африке Патрик Фитцгиббон.

Согласно сообщению, проект предусматривает строительство двух корпусов в Ванном и Приморском переулках в Одессе. Номерной фонд гостиницы составит 145 номеров. Инфраструктура отеля включает два бассейна, один из которых — панорамный, четыре ресторана и бара, конференц-центр (800 кв. м), банкетный зал (300 кв. м), лаунж-зону на крыше, спа-центр (600 кв. м).

Gefest Group создана в Одессе в 1997 году. В портфеле компании более 40 проектов офисной, торговой и жилой недвижимости в Украине и Европе на разных этапах реализации. Группа в настоящий момент разрабатывает проект общей площадью 400 тыс. кв. м с гостиницами, ресторанами и частными виллами на о.Лемнос (Греция).

Hilton — одна из ведущих мировых гостиничных компаний, объединяющая 18 брендов и более 1 млн номеров в 122 странах мира. В Украине первая гостиница сети Hilton Hotels & Resorts открылась 26 марта 2014 года в столице — пятизвездочная Hilton Kyiv.