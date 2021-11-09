Фото: Роза Хутор

В павильоне «Кубань» этнопарка «Моя Россия», где и расположена винодельня, проходят интерактивные экскурсии, во время которых опытные виноделы не только рассказывают о секретах производства вина, но и показывают весь процесс: дробление винограда, закладка его в чан, фильтрация, открытие бочек, розлив.

Фото: Роза Хутор

Принять участие в необычных мастер-классах можно в период с июля по ноябрь включительно. В горной винодельне планируется проведение дегустаций, конкурса на самый лучший зимний напиток – глинтвейн.

Как рассказал глава «Семигорья» Геннадий Опарин, в винодельне установлены 24 дубовые бочки, в которых вино выдерживается до 1,5 лет. «Именно в них проходят процессы микрооксидации, благодаря чему вино доходит до полной, сливочной зрелости», — отметил он.

Фото: Роза Хутор

По его словам, для производства вина используются различные сорта винограда, включая классические каберне, совиньон блан, мерло. Есть и уникальный краснодарский автохтон – красностоп, первое упоминание об этом сорте относится к 1800 году. Весь виноград выращивается на 50 гектарах земли под Анапой.

Фото: Роза Хутор

«Виноделие всегда было традиционным занятием на Кубани, особого расцвета оно достигло в XIX веке, когда в регионе начали появляться частные хозяйства. В советский период фермерское виноделие в нашей стране было утрачено, этот напиток производили только на крупных предприятиях. Возрождение началось в 2014 году, когда был принят соответствующий закон. Благодаря этому стали появляться небольшие хозяйства, в которых сейчас производят замечательное вино», — пояснил Опарин.

Он подчеркнул, что преимуществом фермерского виноделия стала возможность использования традиционных технологий, что нереально при промышленном производстве. «Например, для выдержки напитка используют дубовые бочки. В таких вино выдерживали еще в Древнем Риме, позже эту традицию наследовали виноделы Франции, Испании и Португалии», — добавил Опарин.