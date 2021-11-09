По её словам, пять субъектов РФ — Курская, Новгородская, Смоленская, Томская и Челябинская области, — которые продлили режим нерабочих дней, сделали это "совершенно обосновано в связи с данными по эпидситуации".
Во всех остальных субъектах введены ограничения в виде сокращения времени работы в торговых центрах, в точках общепита, а также в виде введения QR-кодов для пользования теми или иными услугами, сказала Попова.
QR-коды введены в 77 субъектах РФ, уточнила она. "Это значимая цифра, и она, конечно, тоже дает свои результаты", — заявила глава Роспотребнадзора.
За последние сутки в России официально зафиксировано 39 тыс. 160 новых больных COVID-19, а также максимальное за пандемию количество смертей — умерли 1 тыс. 211 человек. Рост смертности начался с конца сентября, практически совпав c новым эпидемическим подъемом заболеваемости COVID-19.