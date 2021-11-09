«Въездным туроператорам остро не хватает четкого протокола действий по отношению к зарубежным туристам, которые прошли вакцинацию в своих странах и имеют соответствующие сертификаты. В России не действует QR-код, полученный за иностранную прививку. Остается делать ПЦР-тест и вносить его в ЕМИАС. Но он действует всего 72 часа. При этом регионы, музеи и выставки могут выдвигать свои требования для входа не привитых российской вакциной. Отсутствие единого протокола ставит под угрозу не только зиму, но и будущий сезон, так как именно сейчас заключаются контракты на будущий год и партнерам нужна исчерпывающая информация о приеме их в России. А поскольку конкретики нет, пошли аннуляции», — рассказала она.

Тюрина отметила, что въезд в Россию разрешен сейчас из почти 50 стран. Наибольшее число туристов приезжают из Индии, ОАЭ, Турции, Мексики, Испании, Франции, Германии. Практически все вакцинированы и имеют сертификаты.

«Однако туроператорам приходиться чуть ли не отговаривать туристов от поездок, потому что во всех постановлениях правительств Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов не прописаны правила приема. Отсутствие официального протокола действий по отношению к иностранным туристам становится настоящим тормозом для въездного туризма», — подчеркнула она.

По словам Тюриной, зарубежные партнеры готовы бронировать туры у наших туроператоров по въезду.

«Отели, музеи, транспортные компании дают сейчас очень хорошие цены, Россия привлекательна для въездного туризма как никогда. Но у нас до сих пор нет четкого, а главное, официального, алгоритма действий в нынешних условиях», – заключила эксперт.