"В 13:25 мск режим ЧС устранен, работа аэровокзального комплекса восстановлена", — сообщили журналистам в аэропорту.

Как сообщалось, во вторник днем из-за сообщения об угрозе взрыва прошла эвакуация аэровокзального комплекса.

В результате рейс в Пулково вылетел с задержкой на 40 минут.

Регулярные рейсы из Мурманска выполняют авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа", "Азимут", RedWings, Smartavia, S7.

"Новапорт" принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко, является одним из крупнейших российских холдингов, объединяющих региональные аэропорты.