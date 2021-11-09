"На мой взгляд, нельзя применять QR-код при покупке билета, то есть ты должен иметь возможность купить билет без всяких ограничений", — заявил глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

"А при посадке (в самолет — ИФ), если такие ограничения вводятся, то это нормально, — добавил он. — Мы с соответствующим программным обеспечением, которое должно быть в ближайшее время разработано, сумеем проверить наличие QR-кода, его срок действия — никаких проблем я здесь не вижу. Но приобретение билета ни в коем случае нельзя ставить. Я даже не понимаю, как это технически можно ограничить".

Как сообщалось, из-за роста числа заболевших коронавирусом Хабаровский и Камчатский край решили ввести требование о предъявлении QR-кода о вакцинации при посадке на самолет. В случае с Камчаткой речь идет только о внутрирегиональных рейсах, Хабаровский край будет требовать QR-коды и с прилетающих в регион граждан.

По мнению Полубояринова, тема с QR-кодами для авиапассажиров в большей степени связана с желанием властей повысить вакцинацию населения в целом.

"Мне сложно комментировать те вещи, которые у нас правительством внедряются или штабом по борьбе с коронавирусом. Я думаю, что скорее это мероприятие, больше связанное с повышением уровня вакцинации в принципе населения, а не то, что конкретно в самолете ты можешь заразиться", — сказал глава "Аэрофлота". Он также повторил популярный у авиаторов тезис, что воздух в самолете "очень хорошо чистится", назвав это "медицинским фактом".