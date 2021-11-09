"Планируем, что в 2021 году авиакомпания "Победа" перевезет 14,5 млн человек, почти в 1,5 раза больше, чем в докризисном 2019 году", — заявил глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

В 2020 году, ознаменованном началом пандемии COVID-19, "Победа" перевезла около 9,1 млн человек, в 2019 году — 10,3 млн.

Пассажиропоток всей группы "Аэрофлот" (также включает авиакомпанию "Россия") в этом году может составить 47 млн человек, говорил ранее Полубояринов. Это на 55% больше, чем в 2020 году. За 2019 год группа перевезла 60,7 млн пассажиров.