Рейсы будут выполняться раз в неделю.

Отмечается, что для путешествия в Индию необходимо заполнить специальную онлайн-декларацию и иметь отрицательный ПЦР-тест не менее чем за 72 часа до вылета.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе "Уральских авиалиний", авиакомпания осуществляла полеты по данному направлению до начала пандемии.

Россия возобновила авиасообщение с Индией в январе этого года.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.