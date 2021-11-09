Рейсы будут выполняться один раз в неделю по четвергам на A320.

Согласно расписанию, самолеты "России" будут вылетать из аэропорта "Пулково" в 09:30 и прибывать в Тель-Авив в 13:30. Обратные рейсы будут отправляться из Тель-Авива в 14:25 и прибывать в Петербург в 20:30. "Россия" — четвертая авиакомпания в РФ по пассажиропотоку. Базовыми аэропортами авиапредприятия являются петербургское "Пулково", московское "Шереметьево". "Аэрофлот" контролирует 75% минус 1 акцию "России", блокирующий пакет — у администрации Санкт-Петербурга.