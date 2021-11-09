"Принято решение о пропуске по QR-коду в торговые центры и предприятия сферы общественного питания с 10 ноября, а не с 15 ноября, как это было заявлено ранее", — сказано в сообщении.

Это сделано в связи с тем, что коронавирус стал чаще поражать людей трудоспособного возраста — от 30 до 40 лет.

Также будет усилен контроль за соблюдением масочного режима. Сообщается, что один из предпринимателей, нарушивший предписание, уже ждет решения суда. Коммерсанту грозит штраф до 50 тыс. рублей.

Чтобы стимулировать вакцинацию пожилых жителей, принято решение перечислять сделавшим прививку одну тысячу рублей. Работающим гражданам старше 60 лет дадут два дополнительных выходных дня.

В целом темпы вакцинации в ЕАО признаны недостаточными.

"Для формирования коллективного иммунитета в регионе должны быть привиты 94 тыс. 700 человек. В данный момент вакцинацию завершили 38 тыс. 272 человека (40,4% от плана)", — сказано в релизе.

Еще около 6 тыс. жителей региона привились первым компонентом.

Отмечается, что лидером кампании является Смидовичский район. Там желающих вакцинироваться до прививочных пунктов довозят бесплатно на специальных автобусах. Этот опыт рекомендовано перенять главам других муниципалитетов.

На сегодняшний день в ЕАО количество пациентов с COVID-19 превысило 9,6 тыс. человек, умерли 492. Коечный фонд заполнен почти на 84%.