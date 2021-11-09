Исследование проводилось на основе статистики по турпотоку в Турцию в январе-октябре 2021 года по трем основным провинциям, куда прибывают на отдых россияне (Анталья, Стамбул, курорты Эгейского моря).

«Летом в Турции традиционно отдыхает много российских туристов, но в этом году рост турпотока наблюдается и осенью, он уже превысил показатели за аналогичный период 2019 года. Совокупный российский турпоток в Турцию в январе-октябре 2021 года может быть оценен в 4,35 млн человек. Однако ранее Турция планировала принять 4,5 млн российских туристов за весь 2021 год. Сейчас очевидно, что эта цифра будет выше и может приблизиться к 4,7-4,8 млн. туристов», — рассказали в ассоциации.

По оценкам АТОР, в октябре 2021 года Турцию посетили 887 тыс. российских туристов, это уже на 11,8% больше, чем в доковидном октябре 2019 года.

«В октябрьском росте спроса на Турцию сыграли роль четыре основных фактора. Это отличная погода на морских курортах Турции, скидки до 40% в отелях Антальи, выросшая ценность Стамбула как одного их немногих доступных россиянам экскурсионных направлений в 2021 году. Четвертый фактор – «нерабочие дни» в России, которые спровоцировали рост бронирований Турции с заездами в конце октября», — пояснили в ассоциации.

По данным управления культуры и туризма Антальи, в провинцию в январе – октябре 2021 года прибыли 8,6 млн туристов, из них 3,4 млн – россияне. Доля граждан РФ составила 41,5% от общего числа иностранных туристов в провинции за 10 месяцев 2021 года. По турпотоку в Анталью страна заняла первое место.

«Тем не менее, по итогам 10 месяцев российский турпоток в Анталью еще отстает на 36,3% от показателей аналогичного периода 2019 года. Однако недостаток туристов образовался в основном за счет провала в апреле – июне из-за ограничения авиасообщения с Турцией. Без него российский турпоток в Анталью мог бы быть уже на доковидном уровне», — отметили в АТОР.

Согласно статистике прибытий в провинцию Мугла (курорты Эгейского побережья Турции), за 10 месяцев регион посетили 287,7 российских туристов, это на 43,9% меньше, чем за тот же период 2019 года.

Стамбул за 9 месяцев посетили 530,2 тыс. российских туристов, это на 3,5% больше, чем за этот же период в 2019 году. За 10 месяцев, по оценке АТОР, российский турпоток достигнет 620 тыс. человек.

Ранее министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой прогнозировал, что Турцию в 2021 году посетят 25 млн иностранных туристов, из них не менее 4 млн – россияне.