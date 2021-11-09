Как сообщает пресс-служба ростовского аэропорта "Платов", рейсы будут выполняться один раз в неделю по субботам на самолете Boeing-737-400.

Международный аэропорт "Платов" начал обслуживание коммерческих рейсов в декабре 2017 года. Базовым перевозчиком является авиакомпания "Азимут".

AlMasria Universal Airlines — частная египетская авиакомпания. В настоящее время в парке два Airbus A320 и три Boeing-737. К новому году ожидается поступление двух A330-300. Компания уже выполняет полеты из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, из Минеральных Вод (Ставропольский край) и Краснодара в Шарм-эль-Шейх.