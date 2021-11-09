"В Московском зоопарке тушканчики набрали достаточный вес и уснули на зиму. Несколько месяцев они проведут в спартанских условиях: в деревянных ящиках, помещённых в холодильник", — говорится в сообщении на официальной странице зоопарка в фейсбуке.

Пресс-служба отмечает, что каждую неделю зоологи проверяют животных, и в редких случаях сильной потери веса, тушканчиков будят и откармливают.

"За время зимы они могут потерять около 1/4 своей массы. В спячке температура тела тушканчика падает с 38 до 4 градусов Цельсия, а частота сердцебиения снижается с 300 ударов в минуту до 5-6", — сообщила пресс-служба.

Также в сообщении говорится, что к зимней спячке готовятся медведи, бурундуки, белогрудые ежи, еноты и енотовидная собака.