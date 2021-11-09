По его словам, важно, чтобы заходящие в поезд люди вспоминали, что есть Дальний Восток — удобное место для отдыха и путешествий, для бизнеса.
"Я каждый раз с удовольствием прохожусь по вагонам, мне кажется, что это неплохая мысль", — сказал Трутнев.
Брендированный поезд запускают уже в четвёртый раз. В его составе 10 вагонов, шесть из них посвящены регионам Дальнего Востока, ещё четыре рассказывают о специальных программах, работающих на Дальнем Востоке — "Дальневосточном гектаре", работе и учёбе в макрорегионе, также есть вагон-ресторан, где рассказывается о блюдах регионов ДФО, описаны их рецепты.
Кроме того, на стенах вагонов размещены QR-коды, по которым можно подробнее узнать о туристическом и промышленном потенциале регионов.
Экспресс будет курсировать в течение полугода. Ожидается, что за это время он перевезет около 2 млн пассажиров.