"В четвёртый раз участвую в открытии поезда. На Дальнем Востоке строится много инвестиционных проектов, больниц... Для нас важно, чтобы Дальний Восток развивался", — сказал вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на церемонии запуска поезда.

По его словам, важно, чтобы заходящие в поезд люди вспоминали, что есть Дальний Восток — удобное место для отдыха и путешествий, для бизнеса.

"Я каждый раз с удовольствием прохожусь по вагонам, мне кажется, что это неплохая мысль", — сказал Трутнев.

Брендированный поезд запускают уже в четвёртый раз. В его составе 10 вагонов, шесть из них посвящены регионам Дальнего Востока, ещё четыре рассказывают о специальных программах, работающих на Дальнем Востоке — "Дальневосточном гектаре", работе и учёбе в макрорегионе, также есть вагон-ресторан, где рассказывается о блюдах регионов ДФО, описаны их рецепты.

Кроме того, на стенах вагонов размещены QR-коды, по которым можно подробнее узнать о туристическом и промышленном потенциале регионов.

Экспресс будет курсировать в течение полугода. Ожидается, что за это время он перевезет около 2 млн пассажиров.