"У нас несколько учреждений, которые в этом году бьют рекорды по внебюджетным доходам. Зоопарк — одно из таких учреждений. Видимо, сказывается, во-первых, сам жанр, во-вторых, конечно, отсутствие каких-то дополнительных возможностей, летнего досуга и в принципе досуга. Доходы у зоопарка в этом году чуть-чуть превосходят уровень 2019 года. Конечно, это не кратные цифры, я думаю, что (по итогам года — ИФ) будет (увеличение на — ИФ) 5-10%", — сказал Марков в ходе пресс-конференции, организованной пресс-центром "Интерфакса" в Екатеринбурге во вторник.

По его словам, увеличение доходов маловероятно может превысить прогнозируемое в силу того, что основной период потока посетителей завершен.

"Все-таки зоопарк — это сезонное учреждение, где основной поток (посетителей — ИФ) — с мая по сентябрь. По итогам октября мы говорим о некоем небольшом росте (доходов — ИФ)", — подчеркнул Марков.

Он добавил, что ситуация с введением QR-кодов не повлияет на существование и дальнейшее развитие зоопарка.