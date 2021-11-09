В сравнении с "доковидным" периодом (январь-октябрь 2019 года) показатель вырос почти втрое.

Самым востребованным направлением за прошедшие 10 месяцев стала Москва, всего на рейсах в столичные аэропорты из Геленджика авиакомпании перевезли 744,5 тыс. пассажиров. В пятерку популярных направлений вошли также Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Уфа и Красноярск.

"В этом году аэропорт Геленджик впервые в своей истории вышел из категории малых аэропортов с пассажиропотоком до полумиллиона человек в год. В последних числах октября аэропорт перешел на осенне-зимнее расписание полетов, рейсов и направлений в этом году в два раза больше, чем в зимнем сезоне 2020 года. Так, в ноябре-декабре планируется обслужить порядка 370 рейсов, пять авиакомпаний по трем направлениям. В отличие от прошлого сезона в расписании аэропорта появились не только рейсы в Москву, но и в Санкт-Петербург и Челябинск", — приводит пресс-служба слова генерального директора аэропорта Ивана Таранченко.

Аэропорт располагается в районе Тонкого мыса на западном берегу Геленджикской бухты. Его пассажиропоток в прошлом году увеличился на 42% — до 482,15 тыс. человек. В настоящее время аэропорт реализует проект строительства нового аэровокзального комплекса, инвестиции в который оцениваются в 5,4 млрд рублей.

ВТБ и Боллоеву принадлежит по 49,5% в уставном капитале ООО "Аэропорт "Геленджик". Они закрыли сделку по приобретению этого актива у группы "БазЭл аэро" (теперь называется "Аэродинамика") в апреле 2018 года.