Полеты запланированы по понедельникам и пятницам. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Boeing 737-800 с компоновкой салона на 189 пассажиров.

В пресс-службе аэропорта "Интерфаксу" уточнили, что это будут регулярные рейсы.

Полетная программа рассчитана до 25 марта 2022 года.

В настоящее время по направлению Воронеж- Сочи рейсы также выполняют авиакомпании Red Wings и "РусЛайн".

Nordwind входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ по пассажиропотоку. Компания базируется в московском "Шереметьево" и ряде региональных аэропортов. Парк компании состоит из 49 воздушных судов Boeing-737, -777, A330 и A321 и других, маршрутная сеть превышает 200 направлений.

Аэропорт Воронежа является лидером по объему авиаперевозок в Центрально-Черноземном регионе, входит в холдинг "Новапорт", принадлежащий AEON Corporation Романа Троценко. В январе-сентябре 2021 года пассажиропоток аэропорта Воронеж составил 575,3 тыс. человек. В 2020 году в целом аэропорт обслужил 444,8 тыс. пассажиров.