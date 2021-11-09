Ставку курортного сбора на 2022 год в Алтайском крае установили в размере 50 рублей, что составляет половину от максимально возможного размера, предусмотренного федеральным законодательством, сказано в сообщении. Соответствующий закон подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

За счет этих средств бюджет региона в следующем году пополнится более чем на 40 млн рублей, которые направят на развитие курортной инфраструктуры Белокурихи. При этом сохраняются все льготные категории граждан, освобождаемые от уплаты курортного сбора. В их числе и жители Алтайского края.

По информации управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, плату за пользование курортной инфраструктурой на территории Белокурихи ввели с мая 2018 года. На 2019-2020 годы ее установили на уровне 50 рублей. Однако в 2020 году в целях поддержки отрасли взимание курортного сбора отменили до конца года. В текущем году он был снижен до 30 рублей.