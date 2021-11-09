«По данным российских туроператоров, численность организованных российских туристов в выездном потоке в 2020 году составила 2,1 млн человек. Стоимостный объем услуг, оказанных организованным российским туристам во время их нахождения за рубежом (далее – импорт туристских услуг), в 2020 году составил 1 795,5 млн долларов США, или 19,6% совокупного импорта услуг по статье «Поездки», — говорится в комментарии, подготовленном департаментом статистики ЦБ к статье «Поездки» платежного баланса России за 2020 год.

По данным банка, туристы в 2020 году выезжали за рубеж из 67 регионов РФ. Чаще всего выезды совершались из Москвы (84%), Санкт-Петербурга (4%) и республики Татарстан (2,1%).

Туроператоры отправляли российских туристов в 150 стран. «Согласно данным туроператоров, странами-лидерами по количеству посещений гражданами России в 2020 году были Турция (49,7% от совокупной численности российских туристов), Таиланд (13,9%) и Объединенные Арабские Эмираты (7,6%), Вьетнам (6,3%), Индия (3,4%), Доминикана (2,5%), Куба (2,3%), Абхазия (2%), Танзания (1,3%), Китай (1,3%), Италия (1,3%). На 11 зарубежных стран пришлось 91,6% организованного выездного турпотока», — говорится в комментарии банка.

Как отмечается, в 2020 году российские туристы чаще всего выезжали за рубеж с целью пляжного отдыха (77,2% от общего числа поездок). На втором месте – поездки с лечебно-оздоровительными целями (17%), на третьем – культурно-познавательные (3%). Более 62% клиентов приобретали у туроператоров турпакеты, включающие перелет, визу, размещение, страховку и трансфер. Почти 50% туристов выбирали отели 5*, 23% — 4*, 17% — 3*. Наиболее популярный тип питания – all inclusive (56%).