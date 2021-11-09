"По итогам состоявшегося обсуждения и с учётом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 9 ноября 2021 года снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из пунктов России, из которых возобновлены международные полеты, в пункты Египта — города Хургада и Шарм-эль-Шейх", — сообщил оперштаб по итогам заседания под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.

При этом в оперштабе рекомендовали гражданам перед полётом в иностранные государства пройти вакцинацию для защиты от COVID-19.

Регулярные рейсы из России на популярные египетские курорты Хургаду и Шарм-эль-Шейх были возобновлены с 9 августа, спустя почти шесть лет отсутствия авиасообщения с ними. Сначала полеты осуществлялись в ограниченном объеме из Москвы, позже их разрешили выполнять и из других российских городов.

Авиасообщение между РФ и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом самолета "Когалымавиа" — на нем туристы возвращались из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала катастрофу как теракт, назвав ее причиной взрыв бомбы в самолете.

В апреле 2018 года авиасообщение с Египтом было возобновлено, но только в регулярном сегменте и только между Москвой и Каиром. До египетских курортов туристы добирались через Каир на автомобилях и автобусах.