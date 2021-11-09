«В 2020 году импорт услуг по статье «Поездки» составил $9,1 млрд. За исключением приобретенных домашними хозяйствами – владельцами иностранной недвижимости товаров длительного пользования для собственных нужд в принимающей стране без ввоза их на территорию Российской Федерации – $8,7 млрд, что на 75,3% меньше соответствующего показателя 2019 года», — говорится в комментарии, подготовленном департаментом статистики Центробанка к статье «Поездки» платежного баланса России за 2020 год.

Как поясняется, в импорте Российской Федерацией услуг статья «Поездки включает совокупные расходы российских граждан, совершающих временные выезды за рубеж.

«Количество поездок российских резидентов за пределы страны в 2020 году сократилось до 12,7 млн поездок, или на 71,7%, по сравнению с 2019 годом. Выезжая за границу в 2020 году, житель России в среднем тратил на одну поездку $687 против $788 годом ранее (на 12,8% меньше)», — говорится в комментарии.

Больше всего денег за рубежом российские туристы в 2020 году потратили в Турции – более $1,6 млрд., в Таиланде (около $1 млрд) и Германии (больше $500 млн). В первую пятерку по тратам также входят ОАЭ и Вьетнам.

По данным банка, доля деловых поездок составила 8,7% всего импорта услуг по этой статье (4,4% годом раньше), личных поездок – 91,3% (95,6%).