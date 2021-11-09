«В 2020 году экспорт услуг по статье «Поездки» сократился до 2,9 млрд долларов США, или на 74% по сравнению с 2019 годом. При этом под влиянием пандемии произошло изменение в структуре показателя в распределении поездок на деловые и личные. В отчетном периоде доля деловых поездок составила 68,8% всего экспорта услуг (43,3% годом ранее), доля личных поездок – 31,2% (56,7%)», — говорится в комментарии, подготовленном департаментом статистики Центробанка к статье «Поездки» платежного баланса России за 2020 год.

Как поясняется в комментарии, в экспорте Российской Федерацией услуг статья «Поездки» включает в себя совокупные расходы иностранных граждан, временно пребывающих на территории России.

«Количество поездок иностранных граждан, посетивших Российскую Федерацию в 2020 году, составило 12,8 млн, что на 63,8% меньше показателя 2019 года. Средние расходы на одну поездку въехавшего на территорию Российской Федерации нерезидента уменьшились с 309 до 223 долларов США (на 28,1%) с учетом изменения цен и структуры поездок», — сообщается в комментарии.

Наибольший объем экспорта поездок в 2020 году пришелся на ЦФО ($1,2 млрд или 43,3% от всего экспорта услуг по этой статье), СЗФО ($0,4 млрд или 12,7%) и Приволжский федеральный округ ($0,3 млрд или 12,7%).

«В структуре экспорта по группам стран незначительно преобладали операции с резидентами стран СНГ, не входящих в ЕАЭС, составившие 32,8% совокупного экспорта услуг по статье «Поездки» (20,5% в 2019 году). Доля стран ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения – ИФ-Туризм) в отчетном периоде равнялась 29,7% совокупного экспорта услуг по статье «Поездки» (17,3% в 2019 году). Удельный вес операций с резидентами стран ЕС, на долю которых приходился наибольший стоимостной объем экспорта услуг по статье «Поездки» в 2019 году (29,0%), в 2020 году сложился в размере 16,3%», — следует из информации Центробанка.

Российские туроператоры в 2020 году оказали услуг иностранным туристам в РФ на $119,5 млн, это 4% совокупного экспорта услуг.

«Согласно данным туроператоров, странами-лидерами по количеству прибывших в Россию иностранных туристов были Китай (9,6% от совокупной численности иностранных туристов, посетивших Россию в 2020 году), Германия (6,7%), Франция (5,5%), Киргизия (5,1%), Беларусь (3,9%), Казахстан (3,6%), Украина (3,3%), Великобритания (3,2%), Италия и США (по 2,8%)», — говорится в документе Центробанка.

Чаще всего иностранные туристы приезжали в Россию с культурно-познавательными целями (50,6% от общего количества поездок), на втором месте – пляжный туризм (29%), на третьем – лечебно-оздоровительный (19%). Наиболее популярными субъектами стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Иркутская область, Республика Алтай. Для размещения зарубежные туристы чаще всего выбирали отели 4* (41,6%). Лишь 25% из них приобретали дополнительные услуги – экскурсии, билеты в музеи и театры и т.п.