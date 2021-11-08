«Первая чартерная программа запланирована из двух британских городов – Лондона и Манчестера, она включает четыре рейса в неделю. До пандемии штат принимал 100 рейсов в неделю в течение зимнего сезона, который продолжается с октября по апрель. Если нам удастся получить хотя бы половину от этого количества рейсов, туристическая индустрия региона сможет восстановиться», — цитирует его издание Hindustanitimes.

С 15 октября страна начала выдавать туристические визы иностранным туристам, прилетающим чартерными рейсами. До 31 марта 500 тысяч таких виз будет оформлено бесплатно. По информации портала Thehindubusinessline.com, по состоянию на начало ноября туристические визы получили 15 тыс. туристов.

«Турбизнес Индии ожидал, что эта мера будет особенно хорошо воспринята в России, откуда в Индию традиционно приезжает много туристов в зимний сезон. Однако из-за сильной вспышки ковида прибытие туристов из этой страны может быть отложено», — добавил Шах.