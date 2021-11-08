Так, при посещении торговых центров и всех предприятий сферы услуг посетителям будет необходимо предъявить сертификат о вакцинации против COVID-19, либо QR-код, подтверждающий вакцинацию или перенесение коронавируса, либо справку о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации.

Как сообщалось ранее, с 8 ноября в регионе возобновили работу промышленные, сельскохозяйственные и строительные предприятия, салоны красоты и парикмахерские, школы и детские сады.

Также возобновились тренировки членов спортивных сборных команд, профессиональных спортивных клубов.

При этом в Воронежской области закрыты объекты розничной торговли, в том числе на территории торговых центров (исключение — аптеки, продуктовые магазины, салоны связи, пункты выдачи товаров).

Сохраняется запрет на работу кафе и ресторанов (им разрешено работать только навынос), массажных салонов, бань, организаций по оказанию бытовых и финансовых услуг, фитнес-клубов, бассейнов.

Массовые развлекательные мероприятия, деятельность кинотеатров, концертных залов, цирков также пока запрещены в регионе.