"На Ставрополье сейчас реализуется 41 инвестпроект санаторно-курортного и туристского назначения — в Кисловодске, Ессентуках, Железноводске, Пятигорске, Изобильненском городском округе, а также Невинномысске и Лермонтове", — уточнил представитель министерства.

По его словам, всего в проекты будет инвестировано более 45 млрд рублей. Планируется создать более 4,7 тыс. рабочих мест.

"Увеличение коечного фонда края благодаря реализации данных проектов составит более 7 тыс. койко-мест. Таким образом планируемый общий коечный фонд в крае составит более 60 тыс. мест размещения, что позволит увеличить турпоток на курорты Ставропольского края", — подчеркнул собеседник агентства.

Среди крупных проектов он назвал строительство санатория "Источник Железноводск" на 480 мест, которое планируется завершить до конца 2021 года. "Санаторно-курортный комплекс расположен в курортной зоне Железноводска рядом с курортным парком и источникам "Славяновский" и "Смирновский", а также курортной грязелечебницей. Он будет работать по международным стандартам качества индустрии гостеприимства", — добавил собеседник агентства.

Согласно проекту будет создано 350 рабочих мест, инвестиции составят 1,5 млрд рублей.

При этом за I полугодие этого года в регионе уже построены или обновлены 15 санаториев, отелей, гостевых домов, хостелов в Ставрополе, Кисловодске, Пятигорске, Невинномысске, а также Минераловодском и Красногвардейском городских округах; было создано 630 койко-мест. Работу там получили свыше 240 жителей края.

Мероприятия по развитию курортов и туризма проводятся в регионе в рамках государственной госпрограммы Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс".