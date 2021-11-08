"Велотуризм как один из самых распространенных видов активного отдыха пользуется спросом у отдыхающих, в том числе на курортах Кавказских Минеральных Вод", — сказал представитель министерства.

Он отметил, что велосипедные прогулки на Кавминводах с каждым годом набирают все большую популярность.

"Ежегодно на курорты приезжает более миллиона туристов. И в этом одном из самых живописных уголков России можно вместе с оздоровлением и восстановлением своих жизненных сил стать ближе к природе благодаря велотуризму. Велосипеды стали популярны и потому, что сейчас больше внимания обращается значению экологии для человека", — пояснил собеседник агентства.

По его словам, для Кавминвод защита природы и окружающей среды в приоритете, и развитие велосипедного туризма — один из путей обеспечения экологической безопасности.

Наиболее удобными для велопрогулок являются курортные зоны в Железноводске, Пятигорске, Кисловодске. Можно взять велосипеды на прокат, выбрав маршруты по паркам курортов, как для начинающих велосипедистов, так и для тех, у кого есть спортивная подготовка.

Мероприятия по развитию курортов и туризма проводятся в регионе в рамках государственной госпрограммы Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс".