"Региональное правительство уже давно заявляло о намерении связать променадом курорты Светлогорск и Пионерский. На днях был объявлен открытый конкурс на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: "Строительство набережной от променада в г. Светлогорске до порта в г. Пионерский", — сказал сотрудник пресс-службы.

В рамках проекта предполагается спроектировать на морском берегу променад-эстакаду протяженностью почти 2,4 км и шириной до 20 метров, включая велодорожку. Объект должен будет также выполнять функции волногасящего гидротехнического сооружения и обеспечивать противооползневую защиту склонов. Променад должен иметь спуски к морю.

Стоимость проектных работы составит в рамках объявленного конкурса максимум 64,9 млн рублей. Срок выполнения контракта — до конца 2022 года.

В результате нового строительства общая протяженность капитального променада на морском побережье от Светлогорска до Пионерского составит более 4,1 км.

В пресс-службе напомнили, что в начале мая 2019 года в Светлогорске был открыт новый променад протяженностью 1200 метров, а шириною — от 12 до 30 метров. На его строительство было потрачено 4 млрд рублей.

В 2022 году планируется приступить к ремонтным работам на старом променаде в Светлогорске, который был сильно повреждён зимой 2019 года. Его протяженность составляет примерно 500 метров. Стоимость работ оценивается примерно в 1,5 млрд рублей.