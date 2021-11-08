"Сегодня оперативный штаб региональный и правительство региона поддержали предложения Роспотребнадзора, на этой неделе мы принимаем дополнительные ограничительные меры. Так, с 12 числа (ноября — ИФ), с пятницы, требование по наличие QR-кода обязательно при посещении объектов общественного питания и объектов, где проводятся конгрессы, выставочные мероприятия", — сказал он.

Травников отметил, что эти меры призваны создать перелом в четвертой волне пандемии.

Губернатор также сообщил, что после введения системы QR-кодов жители региона стали активнее вакцинироваться, но примерно с 4 ноября число прививающихся уменьшилось — люди стали уезжать.

В первый день после нерабочей недели активность на прививочных пунктах снова возросла, сказал он, достигнув уровня начала прошлой недели — 13-16 тыс. человек в день.

Между тем, как сообщает пресс-служба правительства региона, с общепита сняты ограничения на работу в ночное время (с 23:00 до 06:00). Клиентам не требуется QR-код при доставке заказов, обслуживании "на вынос", оказании услуг общепита на территории аэропорта, железнодорожных вокзалах, автовокзалах, АЗС, а также столовых и других предприятиях, обеспечивающие питание сотрудников организаций.

Проведение мероприятий в выставочных залах, прием и размещение постояльцев на базах отдыха, в санаторно-курортных организациях с количеством посетителей более 100 человек также допускается при наличии у них действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации, сертификата на бумажном носителе, отрицательного результата ПЦР-теста или справки, подтверждающей, что гражданин перенес COVID-19 не более полугода назад.

Как сообщалось, помимо расширения действия QR-кодов территориальное управление Роспотребнадзора предлагали также ввести обязательную вакцинацию работников некоторых отраслей в дополнение к тем, для которых эта мера уже действует. В частности, предлагалось прививать работников гостиниц, хостелов и общежитий и сотрудников служб доставки товаров.

В регионе с начала пандемии зафиксировано 73 тыс. 962 случая COVID-19, в том числе за прошедшие сутки — 400, что стало рекордным показателем.

К настоящему времени в регионе завершили курс вакцинации 831 тыс. 55 человек.

QR-коды в Новосибирской области необходимы для посещения культурных и спортивных учреждений с числом зрителей более 100 человек с 30 октября, с 12 октября проводится обязательная вакцинация для чиновников, сотрудников торговли, ЖКХ и ряда других отраслей. До конца года в регионе продлен режим повышенной готовности с "масочным режимом" в общественных местах, социальной дистанцией и ограничениями на массовые мероприятия.