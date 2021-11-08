"В понедельник, 8 ноября, вступил в действие приказ Минздрава РФ об утверждении новой формы сертификата о профилактических прививках от коронавируса", — сказал источник.

В приказе отмечается, что сертификаты, сформированные до вступления в силу приказа, "подлежат переоформлению в автоматическом режиме" на портале "Госуслуг" не позднее 1 марта будущего года. Сроки действия сертификатов в приказе не указаны.

"С переоформлением электронных документов, по всей видимости, был связан произошедший сбой", — отметил собеседник агентства.

В понедельник россияне стали массово жаловаться, что срок действия их сертификатов о вакцинации на портале Госуслуг сократился с 12 месяцев до полугода. Таким образом, у не прошедших ревакцинацию они оказались недействительными.

В Минцифры и Минздраве заверили, что срок действия сертификатов о получении прививки от коронавируса COVID-19 остаётся прежним и составляет год с момента окончания вакцинации, а сокращение его до полугода вызвано техническими работами на портале Госуслуг.

В пресс-службе Минцифры "Интерфаксу" не уточнили, с чем были связаны технические работы на портале госуслуг.

Позднее замглавы Минцифры Олег Качанов сообщил, что большинству пользователей портала Госуслуг восстановили сроки действия сертификатов.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, вопрос о сокращении срока действия QR-кодов не обсуждался и не обсуждается.

Между тем, пользователи столичного портала mos.ru в понедельник не отмечали аналогичных изменений в своих сертификатах и QR-кодах. В пресс-службе департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы не стали комментировать эту информацию.

8 ноября в силу вступил приказ Минздрава РФ (№ 1006н от 22.10.2021) об утверждении единой формы сертификатов о вакцинации против коронавируса, перенесенном заболевании и наличии противопоказаний к вакцинации. Сертификат автоматически формируется в течение трёх дней с момента внесения информации о пациенте в информационный ресурс на русском и английском языках. Он может быть использован как электронный документ либо в распечатанном виде. В англоязычной версии документа личные данные гражданина должны быть указаны в соответствии с его загранпаспортом, следует из утвержденного порядка.