"Уровень заболеваемости в крае находится на очень высоком уровне. Роспотребнадзор предлагает ввести систему входа по сертификату о прививке или перенесенной болезни дополнительно в кафе, ресторанах, парикмахерских, салонах красоты, спа- и массажных салонах и других объектах индустрии красоты", — сообщает пресс-служба регионального правительства в понедельник.

Предоставлять QR-код также предлагается при заселении в гостиницы, пансионаты, санатории и базы отдыха по всему краю.

Изменения в указ, регулирующий перечень объектов, которые можно посещать только при наличии документов о вакцинации либо справки о перенесенном заболевании, будут внесены уже на этой неделе, говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в краевых больницах развернуто свыше 6 тысяч коек, из них 84% заняты. 266 человек находятся на аппаратах ИВЛ.

Согласно данным оперштаба, 2 ноября в больницах региона от коронавируса скончались сразу 54 человека — ни один из них не был вакцинирован.

По статистике врачей, большинство попадающих в стационар пациентов — это люди без прививки. В группе риска остаются люди старше 60 лет с хроническими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что власти региона продлили на неопределенный срок до улучшения эпидемиологической обстановки систему QR-кодов, введенную в крае для снижения заболеваемости COVID-19.

Краевые власти также запретили вход в ТРЦ и организации общественного питания (за исключением обслуживания на вынос) детей и подростков до 18 лет без сопровождения родителей или их законных представителей.