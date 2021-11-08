Предоставлять QR-код также предлагается при заселении в гостиницы, пансионаты, санатории и базы отдыха по всему краю.
Изменения в указ, регулирующий перечень объектов, которые можно посещать только при наличии документов о вакцинации либо справки о перенесенном заболевании, будут внесены уже на этой неделе, говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время в краевых больницах развернуто свыше 6 тысяч коек, из них 84% заняты. 266 человек находятся на аппаратах ИВЛ.
Согласно данным оперштаба, 2 ноября в больницах региона от коронавируса скончались сразу 54 человека — ни один из них не был вакцинирован.
По статистике врачей, большинство попадающих в стационар пациентов — это люди без прививки. В группе риска остаются люди старше 60 лет с хроническими заболеваниями.
Ранее сообщалось, что власти региона продлили на неопределенный срок до улучшения эпидемиологической обстановки систему QR-кодов, введенную в крае для снижения заболеваемости COVID-19.
Краевые власти также запретили вход в ТРЦ и организации общественного питания (за исключением обслуживания на вынос) детей и подростков до 18 лет без сопровождения родителей или их законных представителей.