Полеты будут выполняться на широко- и узкофюзеляжных самолетах в терминал С "Шереметьево", они будут ежедневными, сказано в сообщении Etihad.

Смена аэропорта связана с расширением сотрудничества Etihad с "Аэрофлотом". Последний с 13 ноября запустит рейсы из "Шереметьево" в Абу-Даби с частотой 3 раза в неделю.

"В связи с тем, что оба перевозчика выполняют рейсы между Москвой и столицей ОАЭ, и при условии получения необходимых разрешений от регулирующих органов, Etihad и "Аэрофлот" договорились о расширении соглашения об интерлайн-перевозках, запуске код-шеринговых услуг и изучении других областей сотрудничества", — сообщила Etihad.

В "Домодедово" Etihad выполняла рейсы с 2008 года, в текущем расписании — 4 раза в неделю.

Ранее в этом году о планах перевести свои московские рейсы из "Домодедово" в "Шереметьево" сообщал еще один ближневосточный перевозчик — Qatar Airways. С 31 октября его рейсы из Дохи будут обслуживаться также в терминале С "Шереметьево".