Ранее особые правила по организации работы школ, детских садов, оздоровительных лагерей и других учреждений действовали до 1 января 2022 года.

«Несмотря на смягчение требований Роспотребнадзора в преддверии летнего сезона-2021, сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях или при участии родителей, от лагерей по-прежнему требуется обеспечивать единовременный заезд детей в смену и многое другое. По мнению участников туррынка, требования санитарного ведомства тормозят спрос на детский отдых. Речь идет как об оздоровительном отдыхе, так и о школьных экскурсионных поездках», — рассказала Тюрина.

Она отметила, что многие директора школ не заинтересованы в коммерческих детских поездках: им удобнее, если дети ездят с родителями, которые за них и отвечают. Туристическая активность учителей также не поощряется.

Постановление об ограничении работы школ, детских садов и оздоровительных лагерей Роспотребнадзор принял в июле 2020 года. Ограничения носили довольно жесткий характер и вызвали резкую критику со стороны турбизнеса. В частности, Роспотребнадзор запретил отдых детей за пределами региона, в котором они проживают. Запрет на перемещение детей в лагеря за пределами субъекта фактически приостановил их работу. В итоге в 2020 году только 20% лагерей смогли принять детей.

В 2021 году ведомство смягчило требования для организации детского отдыха: летом 2021 года детям уже разрешалось выехать на отдых в лагеря за пределами субъекта, где они проживают. Кроме того, допустимое количество детей в отрядах увеличили с 50% до 75%, разрешили возобновить работу палаточным лагерям.

Благодаря этим мерам, по словам Тюриной, прошедший летний сезон стал более продуктивным для организаторов детского отдыха, чем лето 2020 года.

«Послабления Роспотребнадзора были приняты не в разгар сезона, а заблаговременно – это плюс. Кроме того, спрос на отдых в лагерях подстегнула программа детского кешбэка. Одновременно деятельность по организации отдыха и оздоровления детей с 1 марта 2021 года получила собственный ОКВЭД – 85.41.91. Из-за его отсутствия многие такие организации, в том числе занятые в туризме, не могли воспользоваться господдержкой», — подытожила эксперт.

По данным министерства просвещения, более 4,5 млн детей отдохнули в летних лагерях в России в 2021 году.