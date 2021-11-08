"Требования наличия специального QR-кода для посещения организаций культуры с 8 ноября не введены. При этом в театрах, музеях, кинотеатрах, библиотеках соблюдаются общие антиковидные требования, рекомендованные Роспоребнадзором: экскурсионные группы до 5 человек, наличие средств защиты у посетителей и сотрудников, проветривание, наличие средств дезинфекции в доступных местах, соблюдение социальной дистанции", — говорится в сообщении.

В Минкультуры Подмосковья напомнили, что действует ограничение по предельному количеству зрителей при проведении культурных мероприятий с очным присутствием зрителей при отсутствии у части зрителей специального QR-кода: в закрытом помещении — 50 человек одновременно, на открытом воздухе — 500 человек.

Ограничение не применяется при проведении мероприятий в организациях культуры, а также в случае, если у всех посетителей есть QR-коды.