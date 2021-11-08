"Благоустройство территорий, строительство гидротехнических сооружений и объектов коммунальной инфраструктуры вошли в перечень мероприятий по комплексному развитию Сочи до 2030 года", — говорится в сообщении.

В план включено строительство сетей водоснабжения и водоотведения в различных районах Сочи — в том числе в тех, где были выделены участки для 460 многодетных семей. Сейчас городские сети изношены более чем на 70%, поэтому значительная часть мероприятий в плане касается их замены и модернизации.

Также будет реконструирована Приморская набережная города, укреплена береговая линия и отремонтированы гидротехнические объекты. Кроме того, планируется построить новые очистные сооружения и расширить пляжи — в том числе в Лазаревском и Лоо.

Источники финансирования работ будут определять в 2022 году и далее, пока они не указаны.